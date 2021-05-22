Россия – Великобритания: россияне нанесли 15 бросков в первом периоде, британцы – пять

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.

В эти минуты сборная России встречается с командой Великобритании. После первого периода россияне ведут в счёте 4:1.



По итогам первой двадцатиминутки россияне нанесли 15 бросков, четыре из которых – голевые. Великобритания бросила по воротам россиян пять раз и забросила одну шайбу.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.