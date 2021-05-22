Райлли: «Торонто» играет за Тавареса. Мы будем думать о нём, пока он не вернётся в состав

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли рассказал, что команда будет думать о получившем травму нападающем Джоне Таваресе до того момента, как он не вернётся в состав.

«Для нас он желает только победы. Мы играем за него. Джон – важная часть коллектива, и мы будем думать о нём каждый день до того момента, как он вернется в состав», – цитирует Райли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в первом периоде стартового матча серии «Торонто» – «Монреаль» форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес после силового приёма от защитника Бена Шьяро получил травму. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.