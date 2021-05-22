Райлли: «Торонто» играет за Тавареса. Мы будем думать о нём, пока он не вернётся в состав
Поделиться
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли рассказал, что команда будет думать о получившем травму нападающем Джоне Таваресе до того момента, как он не вернётся в состав.
«Для нас он желает только победы. Мы играем за него. Джон – важная часть коллектива, и мы будем думать о нём каждый день до того момента, как он вернется в состав», – цитирует Райли официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в первом периоде стартового матча серии «Торонто» – «Монреаль» форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес после силового приёма от защитника Бена Шьяро получил травму. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
17:46
-
17:41
-
17:37
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:16
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:41
-
15:37
-
15:29
-
15:21
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
14:22
-
14:00
-
13:49
-
13:42
-
13:28
-
13:25
-
13:12
-
12:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам