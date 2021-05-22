Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021: Россия лидирует в группе А

21 мая стартовал чемпионат мира по хоккею 2021 года в столице Латвии, Риге. Во второй игровой день четыре матча уже сыграно, ещё два начнутся в 20:15 мск. Россияне благодаря победе над Великобританией поднялись на первую строчку в таблице группы А.

Сборная России — Сборная Великобритании — 7:1



Сборная России одержала вторую победу на ЧМ-2021, Великобритания потерпела первое поражение. В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов, по разу отличились Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. За Великобританию забил: Лиам Кирк.

Сборная Дании — Сборная Швеции — 3:4



Для Дании эта победа стала первой над Швецией в истории чемпионатов мира. В составе победителей первый на турнире хет-трик оформил Никлас Йенсен, ещё одна шайба на счету Эмиля Кристенсена. За шведов дубль оформил Карл Клингберг, а также отличился Хенрик Тёммернес.

Сборная Норвегии — Сборная Германии — 1:5



В составе немецкой сборной шайбы забросили Маттиас Плахта, Леон Гаванке, Леонард Пфёдерль, Лукас Райхель, Леан Бергман, у норвежцев единственный гол забил Матис Олимб.

Сборная Финляндии — Сборная США — 2:1



Сборная Финляндии обыграла команду США. Шайбы в составе победителей забросили Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев отличился Джейсон Робертсон.

Таким образом, сборная России одержала две победы из двух и возглавила турнирную таблицу группы А. У Сборных Словакии и Дании по одной победе. В 20:15 Чехия встретится с командой Швейцарии.



В группе Б лидирует сорная Германии с двумя победами в двух встречах. По разу выиграли латвийцы и финны. В 20:15 сборная Латвии встретится с Казахстаном.