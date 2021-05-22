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Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021: Россия лидирует в группе А

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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021: Россия лидирует в группе А
Георгий Горностаев
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21 мая стартовал чемпионат мира по хоккею 2021 года в столице Латвии, Риге. Во второй игровой день четыре матча уже сыграно, ещё два начнутся в 20:15 мск. Россияне благодаря победе над Великобританией поднялись на первую строчку в таблице группы А.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборная России — Сборная Великобритании — 7:1

Сборная России одержала вторую победу на ЧМ-2021, Великобритания потерпела первое поражение. В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов, по разу отличились Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. За Великобританию забил: Лиам Кирк.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 7
Россия
0:1 Бурдасов (Григоренко, Ожиганов) – 05:53' (5x4)   0:2 Григоренко (Воронков) – 07:19' (4x5)   0:3 Бурдасов (Кузьменко, Гавриков) – 09:21' (5x5)   0:4 Толчинский (Барабанов) – 10:51' (5x5)   1:4 Кирк (Дауд, Коннолли) – 18:46' (5x4)   1:5 Карнаухов (Задоров, Зуб) – 30:08' (5x5)   1:6 Кузьменко (Бурдасов, Ожиганов) – 49:59' (5x4)   1:7 Слепышев (Карнаухов) – 53:05' (5x5)

Сборная Дании — Сборная Швеции — 3:4

Для Дании эта победа стала первой над Швецией в истории чемпионатов мира. В составе победителей первый на турнире хет-трик оформил Никлас Йенсен, ещё одна шайба на счету Эмиля Кристенсена. За шведов дубль оформил Карл Клингберг, а также отличился Хенрик Тёммернес.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Дания
Окончен
4 : 3
Швеция
0:1 Клингберг – 22:06' (5x5)   1:1 Йенсен (Якобсен) – 30:40' (5x5)   1:2 Тёммернес (Клингберг) – 35:09' (5x5)   2:2 Йенсен (Бёдкер) – 37:33' (4x4)   3:2 Кристенсен (Йенсен) – 38:09' (5x5)   4:2 Йенсен (Лауридсен, Бёдкер) – 48:22' (5x4)   4:3 Клингберг (Лундквист) – 50:56' (5x5)

Сборная Норвегии — Сборная Германии — 1:5

В составе немецкой сборной шайбы забросили Маттиас Плахта, Леон Гаванке, Леонард Пфёдерль, Лукас Райхель, Леан Бергман, у норвежцев единственный гол забил Матис Олимб.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 5
Германия
0:1 Плахта (Мюллер, Зайдер) – 19:44' (5x5)   0:2 Гаванке (Брандт, Нёбельс) – 23:19' (5x4)   0:3 Пфёдерль (Райхель, Нёбельс) – 26:04' (5x5)   0:4 Райхель – 30:35' (5x5)   1:4 Олимб (Хага, Лиллеберг) – 36:21' (5x5)   1:5 Бергман (Новак, Креммер) – 44:41' (5x5)

Сборная Финляндии — Сборная США — 2:1

Сборная Финляндии обыграла команду США. Шайбы в составе победителей забросили Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев отличился Джейсон Робертсон.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
США
1:0 Охтамаа (Мяэналанен, Анттила) – 26:54'   2:0 Пакаринен (Покка, Мяяття) – 35:41'   2:1 Робертсон (Воланин) – 38:01'

Таким образом, сборная России одержала две победы из двух и возглавила турнирную таблицу группы А. У Сборных Словакии и Дании по одной победе. В 20:15 Чехия встретится с командой Швейцарии.

В группе Б лидирует сорная Германии с двумя победами в двух встречах. По разу выиграли латвийцы и финны. В 20:15 сборная Латвии встретится с Казахстаном.

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