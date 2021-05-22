В Риге на стадионе «Олимпийский спортивный центр» состоялся второй матч сборной России на чемпионате мира-2021 против команды Великобритании. Встреча завершилась уверенной победой российских хоккеистов со счётом 7:1. Эта победа стала второй для команды Валерия Брагина на турнире.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто был лучшим игроком сборной России в матче с Великобританией?
Опрос доступен на сайте Quiz.
На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.
В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 победила сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.
- 22 мая 2021
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