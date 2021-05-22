Каменский: наши ребята получили удовольствие от игры с Британией, отработали важные детали
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о разгромной победе сборной России над Великобританией на чемпионате мира – 2021 (7:1).
«Хорошо, что ребята выиграли, сыграли собрано. Потому что бывает, что команды не настраиваются на слабых соперников. Они выполнили свою работу, сыграли в свою игру. Я думаю, что наши ребята получили удовольствие от этой игры. Также, отработали какие-то важные детали.
Естественно, каждому игроку первая шайба на взрослых Чемпионатах Мира придаёт уверенность. Будем надеяться, что Толчинский, Слепышев, Кузьменко и Карнаухов будут продолжать забивать», – сказал Каменский в беседе с Александром Ершовым.
Напомним, что после победы над Великобританией сборная России вышла на первое место в группе А.
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