Михайлов: у сборной бывали лишние распасовки, но противник не заставил работать на 100%

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги второго матча сборной России на чемпионате мира-2021 против команды Великобритании (7:1).
«Эмоции, конечно, положительные, но Великобритания – команда заведомо слабее, чем у нас. Хорошо, что Россия собранно провела игру, было много комбинаций, чтобы прочувствовать связи. Порадовала и реализация. Так что всех нас с победой!
Тем, кто в первый раз вышел, хотелось себя проявить, но мне понравилось команда в целом. Любая победа приносит уверенность всей команде. Да, распасовки местами были лишними, но противник не заставлял работать на 100%. А экономить силы на будущее сегодня было несерьёзно», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
После двух сыгранных матчей на чемпионате мира-2021, сборная России занимает первое место в группе А.
- 22 мая 2021
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