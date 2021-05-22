Дауд: Великобритания прибавляла по ходу матча с Россией, хотим снова всех удивить на ЧМ

Нападающий сборной Великобритании Роберт Дауд прокомментировал разгромное поражение от сборной России на чемпионате мира (1:7).
«Приехать и играть с командами мирового класса – это великолепный опыт. Мы многому учимся в этих матчах, наши игроки практически не играли в этом сезоне, всего несколько матчей. Выйти сейчас против высококлассных игроков – это другие скорости. Мы многое вынесли из первого периода, после которого стали оттеснять их на периметр, стали надёжнее действовать в зоне обороны.
У нас не было товарищеских матчей, собрались всего пару недель назад, в то время как большинство сборных играли перед турниром и провели полноценные сезоны. Думаю, с каждым периодом мы прибавляли – в первом раскачивались, а второй и третий периоды получились хорошими. Конечно, против нас вышла очень сильная команда, которая будет забивать. Но мы становились лучше, если продолжим в том же духе, надеюсь, получится преподнести сюрпризы.
Мы хотим снова всех удивить. На прошлом ЧМ получилось, сейчас наша цель – показать хороший хоккей, попробовать преподнести сюрприз. Если у нас получится ещё и добиться нескольких побед, остаться в элите, где мы считаем, нам и место, мы хотим это сделать», – передаёт слова Дауда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 мая 2021
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