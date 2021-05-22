Генменеджер «Торонто» отреагировал на оскорбительную публикацию газеты в адрес Тавареса

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас остался недоволен публикацией (в частности заголовком) газеты «Toronto Sun» после травмы Джона Тавареса.



«Игроки и тренерский штаб нашей команды сфокусированы на втором матче, но хотел бы высказаться по другому вопросу от лица нашей организации и, что самое важное, от лица игроков и их семей. Такие ситуации привлекают повышенное внимание прессы, но мы считаем, что обложка газеты пересекла черту.



Мы понимаем, что писатели и колумнисты не имеют отношения к обложкам и заголовкам, но на наш взгляд со стороны газеты было невероятно бесчувственно ставить такое фото и подпись. Полное отсутствие сочувствия и уважения со стороны газеты в сторону Джона и его семьи, особенно учитывая, что он — уважаемый член нашей организации, а его семье пришлось выдержать тяжёлое время», — сказал генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас.



Отметим, что на обложке газеты находится фотография травмированного Тавареса на льду и подпись: Captain crunched (Капитан хрустнул). Капитан «Торонто» получил повреждение в первом периоде матча плей-офф Кубка Стэнли с «Монреалем».

Фото: torontosun.com