Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Торонто» отреагировал на оскорбительную публикацию газеты в адрес Тавареса

Генменеджер «Торонто» отреагировал на оскорбительную публикацию газеты в адрес Тавареса
Никита Паглазов
Комментарии

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас остался недоволен публикацией (в частности заголовком) газеты «Toronto Sun» после травмы Джона Тавареса.

«Игроки и тренерский штаб нашей команды сфокусированы на втором матче, но хотел бы высказаться по другому вопросу от лица нашей организации и, что самое важное, от лица игроков и их семей. Такие ситуации привлекают повышенное внимание прессы, но мы считаем, что обложка газеты пересекла черту.

Мы понимаем, что писатели и колумнисты не имеют отношения к обложкам и заголовкам, но на наш взгляд со стороны газеты было невероятно бесчувственно ставить такое фото и подпись. Полное отсутствие сочувствия и уважения со стороны газеты в сторону Джона и его семьи, особенно учитывая, что он — уважаемый член нашей организации, а его семье пришлось выдержать тяжёлое время», — сказал генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас.

Отметим, что на обложке газеты находится фотография травмированного Тавареса на льду и подпись: Captain crunched (Капитан хрустнул). Капитан «Торонто» получил повреждение в первом периоде матча плей-офф Кубка Стэнли с «Монреалем».

«Отвратительно и бесчувственно». В Канаде скандал из-за обложки СМИ после травмы Тавареса «Отвратительно и бесчувственно». В Канаде скандал из-за обложки СМИ после травмы Тавареса

Фото: torontosun.com

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021