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Сборная России громила Великобританию, картонные болельщики создавали атмосферу. Фото

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России громила Великобританию, картонные болельщики создавали атмосферу. Фото
Эдгар Брещанов
Великобритания — Россия
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22 мая в Риге на льду Олимпийского спортивного центра cборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился мнением о победе сборной России над Великобританией на ЧМ-2021.

«Неплохо сегодня влились в состав Кузьменко, Толчинский и Бочаров. Понятно, что соперник не такого уровня, но ребята сыграли хорошо. Окулов будет восстанавливаться, он остаётся в расположении сборной, у него повреждение плеча, но врачи будут работать с ним. Мы ещё надеемся на него. Мы хотели хорошее начало, так и получилось. В дальнейшем мы требовали от ребят, в первую очередь, правильной игры. Основной принцип — 5 в обороне, 5 в атаке. Самое главное — без грубых ошибок, с агрессией в зонах атаки и обороны».

Лучшие кадры с матча Великобритания — Россия — в фотоподборке «Чемпионата».

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