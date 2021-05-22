Сборная России громила Великобританию, картонные болельщики создавали атмосферу. Фото

22 мая в Риге на льду Олимпийского спортивного центра cборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0).
Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился мнением о победе сборной России над Великобританией на ЧМ-2021.
«Неплохо сегодня влились в состав Кузьменко, Толчинский и Бочаров. Понятно, что соперник не такого уровня, но ребята сыграли хорошо. Окулов будет восстанавливаться, он остаётся в расположении сборной, у него повреждение плеча, но врачи будут работать с ним. Мы ещё надеемся на него. Мы хотели хорошее начало, так и получилось. В дальнейшем мы требовали от ребят, в первую очередь, правильной игры. Основной принцип — 5 в обороне, 5 в атаке. Самое главное — без грубых ошибок, с агрессией в зонах атаки и обороны».
Лучшие кадры с матча Великобритания — Россия — в фотоподборке «Чемпионата».
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