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Комаров и Шарангович избежали штрафов и смогут сыграть против сборной Швеции на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Комаров и Шарангович избежали штрафов и смогут сыграть против сборной Швеции на ЧМ
Никита Паглазов
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К хоккеистам сборной Беларуси Никите Комарову и Егору Шаранговичу не будет применено дополнительных штрафных санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Календарь ЧМ-2021

Дисциплинарная комиссия ИИХФ по итогам эпизодов, случившихся в матче между сборными Беларуси и Словакии (2:5), в которых приняли участие игроки белорусской команды, решила не наказывать их какими-либо штрафами. Таким образом, оба игрока смогут сыграть в ближайшем матче сборной с командой Швеции, который состоится завтра, 23 мая, в 16:15 по московскому времени.

Напомним, в стартовом матче белорусов на чемпионате мира по хоккею против Словакии, на 16-й минуте Комаров заработал дисциплинарный штраф до конца игры за фол против Шимона Немеца. В конце встречи Егор Шарангович вступил в перепалку с игроками команды Словакии после нереализованного буллита, позднее извинившись за свой поступок.

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