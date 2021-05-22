Комаров и Шарангович избежали штрафов и смогут сыграть против сборной Швеции на ЧМ

К хоккеистам сборной Беларуси Никите Комарову и Егору Шаранговичу не будет применено дополнительных штрафных санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Дисциплинарная комиссия ИИХФ по итогам эпизодов, случившихся в матче между сборными Беларуси и Словакии (2:5), в которых приняли участие игроки белорусской команды, решила не наказывать их какими-либо штрафами. Таким образом, оба игрока смогут сыграть в ближайшем матче сборной с командой Швеции, который состоится завтра, 23 мая, в 16:15 по московскому времени.



Напомним, в стартовом матче белорусов на чемпионате мира по хоккею против Словакии, на 16-й минуте Комаров заработал дисциплинарный штраф до конца игры за фол против Шимона Немеца. В конце встречи Егор Шарангович вступил в перепалку с игроками команды Словакии после нереализованного буллита, позднее извинившись за свой поступок.