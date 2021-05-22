У арены «Торонто» нарисовали портрет, посвящённый травмированному Таваресу
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Около входа на «Скотиабанк-Арену» в Торонто, на которой играет «Торонто Мэйпл Лифс», изобразили портрет нападающего Джона Тавареса, получившего травму в первом матче плей-офф с «Монреаль Канадиенс», сообщает Крис Джонстон в «Твиттере».
Напомним, что в первом периоде стартового матча серии «Торонто» – «Монреаль» форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес после силового приёма от защитника Бена Шьяро получил травму. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.
Следующая встреча состоится также на «Скотиабанк-Арене» 23 мая в 2:00 мск. Ещё две встречи пройдут 25 мая: в 2:00 мск и 23:00 мск.
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