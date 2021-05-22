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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии на чемпионате мира — 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии на чемпионате мира — 2021
Никита Паглазов
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Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная Чехии встречалась с командой Швейцарии и уступила со счётом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).

На 15-й минуте счёт в большинстве открыл чех Филип Хитил. На 17-й минуте ответную шайбу также в большинстве забросил Грегори Хофман. Увеличил преимущество швейцарцев Тимо Майер, снова забросив в ситуации «пять на четыре». Третью шайбу в составе сборной Швейцарии забил Тристан Шерве.

На 50-й минуте дубль оформил Тимо Майер. На 55-й минуте вторую шайбу чехов оформил Иржи Смейкал. Заключительный гол в матче забил швейцарец Грегори Хофман, также оформивший дубль.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Чехия
Окончен
2 : 5
Швейцария
1:0 Хитил (Коварж, Врана) – 14:46' (5x4)   1:1 Хофман (Амбюль, Симьон) – 17:09' (5x4)   1:2 Майер (Хишир) – 24:12' (5x4)   1:3 Шерве (Праплан, Берчи) – 38:19' (5x5)   1:4 Майер (Корви, Курашев) – 50:27' (5x4)   2:4 Смейкал (Хитил, Скленичка) – 54:59' (5x5)   2:5 Хофман (Симьон, Амбюль) – 57:08' (5x4)

Следующий поединок на турнире Чехия проведёт с командой Беларуси. Встреча состоится в понедельник, 24 мая, в 20:15 мск. Швейцария сыграет свой второй матч на турнире завтра, 23 мая, против сборной Дании. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

Турнирная таблица чемпионата мира 2021 года
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