Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии на чемпионате мира — 2021

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная Чехии встречалась с командой Швейцарии и уступила со счётом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).



На 15-й минуте счёт в большинстве открыл чех Филип Хитил. На 17-й минуте ответную шайбу также в большинстве забросил Грегори Хофман. Увеличил преимущество швейцарцев Тимо Майер, снова забросив в ситуации «пять на четыре». Третью шайбу в составе сборной Швейцарии забил Тристан Шерве.



На 50-й минуте дубль оформил Тимо Майер. На 55-й минуте вторую шайбу чехов оформил Иржи Смейкал. Заключительный гол в матче забил швейцарец Грегори Хофман, также оформивший дубль.

Следующий поединок на турнире Чехия проведёт с командой Беларуси. Встреча состоится в понедельник, 24 мая, в 20:15 мск. Швейцария сыграет свой второй матч на турнире завтра, 23 мая, против сборной Дании. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.