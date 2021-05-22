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Третьяк: Бурдасов – молодец, мне нравятся и Григоренко, Барабанов. Хорошо, что есть лидеры

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: Бурдасов – молодец, мне нравятся и Григоренко, Барабанов. Хорошо, что есть лидеры
Максим Пахомов
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о победе сборной России над командой Великобритании на ЧМ-2021.

«Старт всегда очень важен, он создаёт настроение, мы смотрим на ошибки и сочетания. Я считаю, что старт неплохой. Хотя матчи будут сложные, посмотрите на сюрпризы: Латвия обыграла Канаду, Дания – Швецию, сейчас чехи проигрывают швейцарцам. Наша команда выглядела достойно, пока всё нормально – дай бог, чтобы так дальше шло. Дай бог, чтобы негативных сюрпризов не было у нас. Равных команд очень много – в хоккей все играть умеют. Нам надо решать свои вопросы, но с уважением относиться к каждому сопернику. В своё время были недооценка соперника в 80-м году на Олимпиаде, так что ко всем надо подходить с уважением.

Самое главное, что решили матч сразу. Надо решать в первом периоде с такими командами, тогда дальше будет легко играть. А когда выходишь ненастроенным, думаешь «ну ладно, во втором», потом шайба не идёт… Надо оценивать команду только тогда, когда ты её обыграл.

Бурдасов – молодец, но мне нравятся и Григоренко, и Барабанов. Ещё не все нападающие показали себя, ряд игроков, которые заявят о себе есть. Хорошо, что у нас есть лидеры, есть люди, которые дают пример. Очень важно, что первая игра для многих получилась удачной – сейчас ребята почувствовали голы, запах уверенности. Следующая игра со словаками будет тяжёлой, но наши выйдут с хорошим настроением и, надеюсь, победят», – сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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