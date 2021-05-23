Флёри вышел на 3-е место по количеству шат-аутов в Кубке Стэнли, сравнявшись с Джозефом

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась уверенной победой «рыцарей» со счётом 4:0, которая позволила им увеличить отрыв в серии — 3-1.

В этом матче 36-летний канадский голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил все 35 бросков по воротам и записал на свой счёт 16-й шат-аут за карьеру в Кубке Стэнли. Таким образом, ему удалось продвинуться в списке лучших вратарей Кубка Стэнли по этому показателю, сравнявшись с легендарным стражем ворот «Торонто Мэйпл Лифс» Кёртисом Джозефом, занимающим 3-е место в списке.

Напомним, что второй по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш» – Патрик Руа (23 матча). Лидирует в рейтинге – трёхкратный обладатель Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо (24 матча).