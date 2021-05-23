Купер: в матче с «Флоридой» хоккей закончился во втором периоде

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре с «Флоридой Пантерз».
«Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы выйти в лидеры, и хоккейный матч закончился в какой-то момент во втором периоде. Это превратилось во что-то другое», — цитирует Купера журналист Дан Розен в «Твиттере».
Напомним, в середине третьего периода нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку. Отметим, Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.
Российский защитник Михаил Сергачёв получил травму в конце третьего периода после жёсткого силового приёма нападающего гостей Патрика Хёрнквиста.
В четвёртом матче серии «Тампа» одержала победу со счётом 6:2, а Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу.
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