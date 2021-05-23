Малкин — о шести минутах штрафа: в следующем матче буду дисциплинированнее
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгенией Малкин прокомментировал свои шесть минут штрафа в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Я понимаю. Буду играть дисциплинированнее в следующем матче. Мы недовольны, и не только я. Вся команда недовольна тем, как мы сегодня играли», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в четвёртом матче «Айлендерс» обыграл «Питтсбург» со счётом 4:1 и сравнял счёт в серии — 2-2. Российский нападающий Евгений Малкин к 18-й минуте получил шесть минут штрафа.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провёл 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 28 очков (8+20), в плей-офф у форварда две результативные передачи в двух встречах.
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