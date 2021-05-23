Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин — о шести минутах штрафа: в следующем матче буду дисциплинированнее

Малкин — о шести минутах штрафа: в следующем матче буду дисциплинированнее
Георгий Горностаев
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгенией Малкин прокомментировал свои шесть минут штрафа в матче плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Я понимаю. Буду играть дисциплинированнее в следующем матче. Мы недовольны, и не только я. Вся команда недовольна тем, как мы сегодня играли», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в четвёртом матче «Айлендерс» обыграл «Питтсбург» со счётом 4:1 и сравнял счёт в серии — 2-2. Российский нападающий Евгений Малкин к 18-й минуте получил шесть минут штрафа.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провёл 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 28 очков (8+20), в плей-офф у форварда две результативные передачи в двух встречах.

Новость по теме
Малкин грубо ударил Палмьери черенком клюшки. Он удалился три раза за игру
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021