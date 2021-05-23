Протас и Кодола — в стартовом составе сборной Беларуси на матч со Швецией на ЧМ-2021

Сегодня, 23 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) сборная Беларуси встретится с командой Швеции. Начало матча — в 16:15 мск. Сборная Беларуси объявила стартовый состав команды.

Состав сборной Беларуси:

Тейлор (Колосов);

Лисовец — Хенкель, Костицын — Шарангович — Белевич;

Антонов — Знахаренко, Протас – Комаров — Дрозд;

Бэйлен — Коробов, Кодола – Паре — Плэтт;

Ерёменко — Фальковский, Стефанович — Лопачук – Нестеров;

В первом матче турнира сборная Беларуси уступила команде Словакии со счётом 2:5.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Беларуси сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, России и Великобритании. 3 июня в столице Латвии состоятся четвертьфинальные матчи, 5 июня — полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.