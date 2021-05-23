Защитник Беларуси получил тяжёлую травму в матче со Швецией, его унесли на носилках

В эти минуты в Риге проходит очередной матч группового этапа чемпионата мира. Встречаются сборные Беларуси и Швеции.

Уже на 10-й минуте защитник белорусской сборной Евгений Лисовец получил тяжёлую травму. После неудачного столкновения с бортом Лисовец упал на лёд и не смог самостоятельно подняться. Он врезался в бортик, неудачно выполнив силовой приём. На льду оказались врачи, потребовались носилки. Пострадавшего унесли с площадки на носилках. В общей сложности пауза затянулась примерно на семь минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Швеция — Беларусь.

Обе команды неудачно начали турнир. Швеция в стартовом матче уступила Дании со счётом 3:4, а сборная Беларуси проиграла Словакии (2:5).