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Беларусь сенсационно обыграла Швецию в матче чемпионата мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Беларусь сенсационно обыграла Швецию в матче чемпионата мира
Антон Мозговой
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На чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), состоялись очередные матчи группового этапа. В группе А встречались сборные Швеции и Беларуси.

Матч закончился победой белорусов со счётом 1:0. Единственную шайбу в этой встрече забросил в начале третьего периода Герман Нестеров, которому ассистировали Михаил Стефанович и Станислав Лопачук.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Швеция — Беларусь.

Для сборной Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения. В стартовом матче белорусы уступили словакам со счётом 2:5.

Сборная Беларуси лишь во второй раз в истории обыграла на крупных турнирах шведскую команду.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Беларусь
0:1 Нестеров (Стефанович, Лопачук) – 40:33' (5x5)
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