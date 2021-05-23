Тренер сборной Беларуси: Лисовец в больнице, состояние неизвестно

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о состоянии защитника команды Евгения Лисовца, который получил тяжёлую травму в первом периоде матча чемпионата мира со сборной Швеции (1:0).

Лисовец неудачно выполнил силовой приём и врезался в бортик. В результате столкновения он получил повреждение, после чего не мог сам самостоятельно подняться на ноги. Игрока увезли со льда на носилках.

«Лисовец? Он в больнице, состояние неизвестно. Игровой момент. Он парень с характером, надаемся, что все будет нормально. Он наступил на шайбу, был случайный удар от шведа. Пока информации нет», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Для сборной Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения. В стартовом матче белорусы уступили словакам со счётом 2:5.