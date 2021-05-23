Тренер сборной Беларуси: Лисовец в больнице, состояние неизвестно

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о состоянии защитника команды Евгения Лисовца, который получил тяжёлую травму в первом периоде матча чемпионата мира со сборной Швеции (1:0).
Лисовец неудачно выполнил силовой приём и врезался в бортик. В результате столкновения он получил повреждение, после чего не мог сам самостоятельно подняться на ноги. Игрока увезли со льда на носилках.
«Лисовец? Он в больнице, состояние неизвестно. Игровой момент. Он парень с характером, надаемся, что все будет нормально. Он наступил на шайбу, был случайный удар от шведа. Пока информации нет», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Для сборной Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения. В стартовом матче белорусы уступили словакам со счётом 2:5.
- 23 мая 2021
-
19:36
-
19:22
-
19:14
-
19:07
-
18:50
-
18:46
-
18:30
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:32
-
15:41
-
15:27
-
15:22
-
14:31
-
14:29
-
12:37
-
12:26
-
11:00
-
09:30
-
09:11
-
07:45
- 22 мая 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:08
-
22:55
-
22:53
-
22:44
-
22:43
-
22:27
-
22:10
-
21:41
-
21:02