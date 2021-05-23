Страшная травма защитника сборной Беларуси на ЧМ. Упал под шведа и покинул лёд на носилках

Сборная Швеции провальным образом провела стартовый матч на чемпионате мира 2021 года по хоккею. В первой встрече на турнире «Тре крунур» умудрились впервые в своей истории в официальном матче уступить команде Дании (3:4). После поражения от северных соседей шведские хоккеисты угодили под огромный шквал критики на своей родине.

«Я думаю о тех хоккеистах, которые должны задавать стандарты в этой команде. Не думаю, что эти ребята из НХЛ показали положительный пример того, как нужно биться друг за друга и работать, чтобы побеждать в равных матчах. Похоже, они просто хотели поиграть в хоккей, и это плохой сигнал», — сказал известный шведский тренер Роджер Рённберг, работающий во время турнира экспертом на канале SVT.

На следующий день после стартового фиаско шведы встретились с командой Беларуси. Подопечные Михаила Захарова также провалились в своей первой игре на турнире. Уже к 12-й минуте первого периода они «горели» 0:3 в матче со сборной Словакии, а итоговый счёт зафиксировал поражение белорусской команды со счётом 2:5. Таким образом, перед вторым матчем на мировом первенстве в активе соперников было по нулю очков.

На самом старте первого периода капитан Беларуси Егор Шарангович получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, но шведские хоккеисты не смогли реализовать большинство. А уже через несколько минут хоккейная составляющая матча на время отошла в сторону. В середине стартового отрезка защитник белорусской команды Евгений Лисовец принял решение применить силовой приём против одного из лидеров шведской сборной Карла Клингберга.

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Однако в момент проведения хита Лисовец, выступающий в КХЛ за «Салават Юлаев», потерял равновесие (возможно, из-за трещины во льду) и упал Клингбергу точно под ноги. Судя по повтору момента, сложилось ощущение, что падающий Клингберг угодил в голову падающему Лисовцу, после чего Евгений вдобавок ударился о борт. Практически сразу же на льду появился медицинский персонал, который зафиксировал Лисовца, чтобы он не усугубил травму, совершив лишние движения. Игровой момент, в котором можно было получить очень страшную травму. Встреча была остановлена в общей сложности на семь минут, после чего Лисовец покинул лёд на носилках. К счастью, Евгений находился в сознании и даже нашёл в себе силы показать большой палец. От себя хочется пожелать здоровья хоккеисту сборной Беларуси и скорейшего возвращения на лёд.