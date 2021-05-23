Оскар Линдберг: два проигрыша подряд удручают

Форвард сборной Швеции Оскар Линдберг поделился мнением о неудачном старте своей команды на чемпионате мира в Риге (Латвия). Сегодня, 23 мая, шведы уступили белорусам со счётом 0:1. Ранее они также проиграли датчанам со счётом 3:4.

«Стали ли два поражения шоком? Безусловно, мы не ожидали столь неудачного старта на этом турнире. По многим компонентам мы выглядели неплохо, но нас подвела крайне низкая реализация голевых моментов. Два проигрыша подряд, естественно, весьма удручают.

На чемпионатах мира больше нет лёгких соперников и простых матчей. Любая команда в состоянии забросить пару шайб, после чего у всех достаточно квалификации, чтобы сыграть эффективно на результат. Нашей команде необходимо поскорее победить, чтобы вернуть былую уверенность. И пора снова начать получать удовольствие от игры в хоккей», — цитирует Линдберга «Белорусский хоккей».