Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панюков: потрясающие эмоции, победа над Финляндией — одна из самых ярких в карьере

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Панюков: потрясающие эмоции, победа над Финляндией — одна из самых ярких в карьере
Елена Кузнецова
Комментарии

Нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Финляндии. Встреча завершилась победой казахстанцев со счётом 2:1 Б.

«Хорошая игра, настраивались на неё, верили. Тренерский штаб подсказал, как правильно сыграть, выполнили установку, это принесло успех. Всех казахстанцев с победой, потрясающие эмоции.

Моя шайба? Прекрасная передача от Никиты Михайлиса, получилось здорово подставить. Хорошо, что так всё сложилось, одно большинство, один гол. Супер, спасибо большое Никите.

Безусловно, это одна из самых ярких и запоминающихся побед, но турнир продолжается, нужно сделать всё, чтобы впереди были ещё такие победы. Выложимся и, думаю, сделаем это. Каждый из нас хочет показать свою лучшую игру. Нас на это настраивают. Со всего мира сюда приехали лучшие игроки, у всех цель побеждать.

Хорошо, что нам удаётся выполнять установку, использовать моменты и побеждать.

Уверенность в третьем периоде была, выходили не отсиживаться в обороне, а играть в атаке, прессинговать. У меня был момент, убежал «в ноль», к сожалению, не получилось забить. Могли бы выиграть в основное время. К счастью, здорово, что победили сегодня, супер», — передаёт слова Панюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию! Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021