Панюков: потрясающие эмоции, победа над Финляндией — одна из самых ярких в карьере

Нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Финляндии. Встреча завершилась победой казахстанцев со счётом 2:1 Б.

«Хорошая игра, настраивались на неё, верили. Тренерский штаб подсказал, как правильно сыграть, выполнили установку, это принесло успех. Всех казахстанцев с победой, потрясающие эмоции.

Моя шайба? Прекрасная передача от Никиты Михайлиса, получилось здорово подставить. Хорошо, что так всё сложилось, одно большинство, один гол. Супер, спасибо большое Никите.

Безусловно, это одна из самых ярких и запоминающихся побед, но турнир продолжается, нужно сделать всё, чтобы впереди были ещё такие победы. Выложимся и, думаю, сделаем это. Каждый из нас хочет показать свою лучшую игру. Нас на это настраивают. Со всего мира сюда приехали лучшие игроки, у всех цель побеждать.

Хорошо, что нам удаётся выполнять установку, использовать моменты и побеждать.

Уверенность в третьем периоде была, выходили не отсиживаться в обороне, а играть в атаке, прессинговать. У меня был момент, убежал «в ноль», к сожалению, не получилось забить. Могли бы выиграть в основное время. К счастью, здорово, что победили сегодня, супер», — передаёт слова Панюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.