Историческая победа Казахстана в матче с Финляндией. Видеообзор

На чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), сборная Казахстана одержала вторую победу подряд. Хоккеисты из Казахстана обыграли в серии буллитов Финляндию со счётом 2:1.
В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков.
Больше командам изменить счёт не удалось. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну. Для Казахстана эта победа стала первой в истории в матчах с Финляндией.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ИИХФ.
Сборная Казахстана ранее обыграла Латвию. В матче первого тура Казахстан также в серии буллитов обыграл Латвию (3:2 Б). В свою очередь сборная Финляндии потерпела первое поражение на турнире. Ранее финны обыграли американцев со счётом 2:1.
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