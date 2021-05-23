Историческая победа Казахстана в матче с Финляндией. Видеообзор

На чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), сборная Казахстана одержала вторую победу подряд. Хоккеисты из Казахстана обыграли в серии буллитов Финляндию со счётом 2:1.

В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков.

Больше командам изменить счёт не удалось. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну. Для Казахстана эта победа стала первой в истории в матчах с Финляндией.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Казахстана ранее обыграла Латвию. В матче первого тура Казахстан также в серии буллитов обыграл Латвию (3:2 Б). В свою очередь сборная Финляндии потерпела первое поражение на турнире. Ранее финны обыграли американцев со счётом 2:1.