Швеция, Чехия и Канада не одержали ни одной победы в шести матчах чемпионата мира

Чемпионат мира, проходящий в Риге (Латвия), пока складывается неудачно для нескольких ведущих сборных. Так, сборные Швеции, Чехии и Канады до сих пор не одержали ни одной победы, хотя и провели суммарно шесть матчей на турнире.

Все три сборные не набрали ни одного очка на турнире. Сборная Канады уступила Латвии (0:2) и США (1:5). С одной заброшенной шайбой канадцы являются худшими по результативности среди всех команд-участниц турнира.

Сборная Швеции уступила Дании (3:4) и Беларуси (0:1). Сборная Чехии потерпела поражения в матчах с Россией (3:4) и Швейцарией (2:5).

Пока хуже перечисленных сборных выступают лишь явные аутсайдеры. Турнирную таблицу группы А замыкает сборная Великобритании, а группы B — Италии.