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Швеция, Чехия и Канада не одержали ни одной победы в шести матчах чемпионата мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Швеция, Чехия и Канада не одержали ни одной победы в шести матчах чемпионата мира
Антон Мозговой
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Чемпионат мира, проходящий в Риге (Латвия), пока складывается неудачно для нескольких ведущих сборных. Так, сборные Швеции, Чехии и Канады до сих пор не одержали ни одной победы, хотя и провели суммарно шесть матчей на турнире.

Все три сборные не набрали ни одного очка на турнире. Сборная Канады уступила Латвии (0:2) и США (1:5). С одной заброшенной шайбой канадцы являются худшими по результативности среди всех команд-участниц турнира.

Сборная Швеции уступила Дании (3:4) и Беларуси (0:1). Сборная Чехии потерпела поражения в матчах с Россией (3:4) и Швейцарией (2:5).

Пока хуже перечисленных сборных выступают лишь явные аутсайдеры. Турнирную таблицу группы А замыкает сборная Великобритании, а группы B — Италии.

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