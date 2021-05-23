Швеция, Чехия и Канада не одержали ни одной победы в шести матчах чемпионата мира
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Чемпионат мира, проходящий в Риге (Латвия), пока складывается неудачно для нескольких ведущих сборных. Так, сборные Швеции, Чехии и Канады до сих пор не одержали ни одной победы, хотя и провели суммарно шесть матчей на турнире.
Все три сборные не набрали ни одного очка на турнире. Сборная Канады уступила Латвии (0:2) и США (1:5). С одной заброшенной шайбой канадцы являются худшими по результативности среди всех команд-участниц турнира.
Сборная Швеции уступила Дании (3:4) и Беларуси (0:1). Сборная Чехии потерпела поражения в матчах с Россией (3:4) и Швейцарией (2:5).
Пока хуже перечисленных сборных выступают лишь явные аутсайдеры. Турнирную таблицу группы А замыкает сборная Великобритании, а группы B — Италии.
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