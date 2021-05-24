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Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира
Максим Лесовой
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Сборная Канады впервые в истории проиграла два стартовых матча на чемпионате мира по хоккею, сообщается на официальном сайте IIHF.

Напомним, в первом матче канадцы уступили сборной Латвии со счётом 0:2. После этого команда уступила американцам в матче группы B. Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу сборной США. При этом, в двух матчах канадцы забросили всего одну шайбу. Это худший показатель среди всех команд-участниц турнира.

На данный момент сборная Канады занимает предпоследнее место в группе B. В следующем матче канадцам предстоит сыграть с национальной командой Германии. Встреча пройдёт 24 мая, начало 20:15 мск.

На последнем чемпионате мира, который прошёл в 2019 году, сборная Канады дошла до финала, где проиграла сборной Финляндии со счётом 3:1.

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