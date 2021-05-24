Нужен ли Овечкин сборной России на чемпионате мира-2021?

Завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в этом матче не отметились результативными действиями. Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Овечкин принял участие в пяти встречах, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Нужен ли Овечкин сборной России на чемпионате мира-2021?»

Пройти опрос можно на Quiz.