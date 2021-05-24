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Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ-2021
Владимир Лаевский
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира-2021, сообщает пресс-служба ФХР.

Отмечается, что российский форвард не сможет принять участия в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Овечкин не отметился результативными действиями. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

Овечкин провёл на льду почти полматча, но не спас «Вашингтон». Ждём его в сборной на ЧМ? Овечкин провёл на льду почти полматча, но не спас «Вашингтон». Ждём его в сборной на ЧМ?
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