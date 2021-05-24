Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ-2021

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира-2021, сообщает пресс-служба ФХР.

Отмечается, что российский форвард не сможет принять участия в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Овечкин не отметился результативными действиями. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.