«Вашингтон» в шестой раз за 16 лет при Овечкине вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ

Завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. «Столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» в шестой раз за 16 сезонов при Александре Овечкине вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ. Это случалось в 2008 (3-2 с «Филадельфией Флайерз», 2010 (3-4 с «Монреаль Канадиенс»), 2013 (3-4 с «Нью-Йорк Рейнджерс»), 2019 (3-4 с «Каролиной Харрикейнз»), 2020 (1-4 с «Нью-Йорк Айлендерс») и 2021 (1-4 с «Бостон Брюинз») годах. Ещё три раза «столичные» вообще не попадали в плей-офф.

Единственный раз, когда «Вашингтон» с Овечкиным смог зайти дальше второго раунда, был сезон-2017/2018, в котором они выиграли Кубок Стэнли.