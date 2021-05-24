Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победная раздевалка сборной Казахстана после исторического матча с Финляндией на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Победная раздевалка сборной Казахстана после исторического матча с Финляндией на ЧМ
Владимир Лаевский
Комментарии

Пресс-служба Федерации хоккея Казахстана опубликовала новый видеоролик на официальной странице в «Инстаграме». В нём показаны эмоции игроков команды после исторической победы в матче чемпионата мира со сборной Финляндии. Хоккеисты из Казахстана обыграли финнов в серии буллитов со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть на официальной странице Федерации хоккея Казахстана в «Инстаграме».

В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков.

Больше командам не удалось изменить счёт. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну. Для Казахстана эта победа стала первой в истории в матчах с Финляндией.

У Канады, Швеции и Чехии – 0 очков на троих! Невероятная таблица после трёх дней ЧМ У Канады, Швеции и Чехии – 0 очков на троих! Невероятная таблица после трёх дней ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021