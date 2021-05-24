Победная раздевалка сборной Казахстана после исторического матча с Финляндией на ЧМ

Пресс-служба Федерации хоккея Казахстана опубликовала новый видеоролик на официальной странице в «Инстаграме». В нём показаны эмоции игроков команды после исторической победы в матче чемпионата мира со сборной Финляндии. Хоккеисты из Казахстана обыграли финнов в серии буллитов со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть на официальной странице Федерации хоккея Казахстана в «Инстаграме».

В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков.



Больше командам не удалось изменить счёт. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну. Для Казахстана эта победа стала первой в истории в матчах с Финляндией.