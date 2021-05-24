У Канады, Швеции и Чехии – 0 очков на троих! Невероятная таблица после трёх дней ЧМ

В третий игровой день чемпионата мира сборные Канады и Швеции снова уступили своим соперникам. «Кленовые листья» были разгромлены сборной США, а шведы сенсационно уступили команде из Беларуси. Таким образом, у сборных Канады, Швеции и Чехии – одних из главных фаворитов турнира – после трёх дней 0 очков на троих! Это просто невероятная ситуация в турнирной таблице после трёх дней.
Ряд сенсаций продолжили хоккеисты из Казахстана, по буллитам обыграв сборную Финляндии.
Видеообзоры матчей второго игрового дня
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Игрок дня
По мнению болельщиков, лучшим игроком второго дня стал голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин. На награду также претендовали нападающие сборной США Тревор Мур и сборной Норвегии Матиас Треттенес, а также вратарь сборной Беларуси Дэнни Тейлор. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».
Цитата дня
«Мы начали верить ещё до начала матча, была установка, что играем только на победу. Не думаю, что с другим настроем надо выходить на игру. Наши ожидания оправдались, команда вышла как сплочённый коллектив, была душа, было сердце, команда играла от сердца и от души. Была самоотверженна и дисциплинированна. Да, у нас были проблемы, но соперник заставлял нас много ошибаться. Очень здорово катались, много комбинаций разыгрывали, верили в победу. Практически на протяжении всей игры Финляндия нас переигрывала, но мы не опустили руки, бились, сражались и верили в победу до последнего буллита.
В первую очередь важен настрой ребят, которые выходили умирать и воевать. Понятно, что финны вчера раньше сыграли свой матч, раньше легли спать, больше отдохнули. У нас была вечерняя игра плюс буллиты, ребята говорят, что заснули очень поздно, около двух часов ночи. Главным было проявить характер и убрать эту усталость. У каждого игрока есть внутренние резервы, когда играешь за страну, мне кажется, никакая усталость нипочём. Это ребята сегодня показали. Мы проигрывали в скорости, в движении, во многих компонентах, но не проиграли ни в характере, ни в борьбе, и довели матч до победы», — прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Финляндии главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис.
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Расписание матчей на 24 мая
- 24 мая 2021
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