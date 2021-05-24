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ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 24 мая

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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У Канады, Швеции и Чехии – 0 очков на троих! Невероятная таблица после трёх дней ЧМ
Дмитрий Сторожев
ЧМ по хоккею – 2021
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Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание на сегодня – в этом материале.

В третий игровой день чемпионата мира сборные Канады и Швеции снова уступили своим соперникам. «Кленовые листья» были разгромлены сборной США, а шведы сенсационно уступили команде из Беларуси. Таким образом, у сборных Канады, Швеции и Чехии – одних из главных фаворитов турнира – после трёх дней 0 очков на троих! Это просто невероятная ситуация в турнирной таблице после трёх дней.

Ряд сенсаций продолжили хоккеисты из Казахстана, по буллитам обыграв сборную Финляндии.

Турнирная таблица чемпионат мира по хоккею 2021

Видеообзоры матчей второго игрового дня

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 2
Словакия
0:1 Гривик (Лантоши) – 00:25' (5x5)   1:1 Кирк (Перлини, Ричардсон) – 22:03' (5x5)   1:2 Лантоши (Цегларик) – 24:42' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 1
Италия
1:0 Треттенес (Ольден, Лесунн) – 10:04' (5x5)   2:0 Россели Ольсен (Олимб, Эспеланн) – 25:12' (5x4)   3:0 Треттенес (Ольден, Линдстрём) – 36:01' (5x4)   4:0 Треттенес (Лесунн, Линдстрём) – 40:59' (5x5)   4:1 Франк (Андергассен, Маркетти) – 51:55' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Беларусь
0:1 Нестеров (Стефанович, Лопачук) – 40:33' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 1
Б
Финляндия
0:1 Лунделль (Линдбом, Руохомаа) – 33:24' (5x5)   1:1 Панюков (Михайлис) – 35:56' (5x4)   2:1 Михайлис – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Дания
Окончен
0 : 1
Швейцария
0:1 Майер (Хишир, Мюллер) – 13:12' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Канада
Окончен
1 : 5
США
0:1 Робертсон (Гарланд) – 07:42' (5x5)   0:2 Кленденинг (Хелликсон) – 21:19' (5x5)   0:3 Мур (Робертсон) – 23:27' (5x4)   0:4 Мур (Гарланд) – 38:20' (5x5)   1:4 Комтуа (Боден) – 51:35' (5x5)   1:5 Теннисон (Кленденинг) – 57:06' (5x5)

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком второго дня стал голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин. На награду также претендовали нападающие сборной США Тревор Мур и сборной Норвегии Матиас Треттенес, а также вратарь сборной Беларуси Дэнни Тейлор. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Мы начали верить ещё до начала матча, была установка, что играем только на победу. Не думаю, что с другим настроем надо выходить на игру. Наши ожидания оправдались, команда вышла как сплочённый коллектив, была душа, было сердце, команда играла от сердца и от души. Была самоотверженна и дисциплинированна. Да, у нас были проблемы, но соперник заставлял нас много ошибаться. Очень здорово катались, много комбинаций разыгрывали, верили в победу. Практически на протяжении всей игры Финляндия нас переигрывала, но мы не опустили руки, бились, сражались и верили в победу до последнего буллита.

В первую очередь важен настрой ребят, которые выходили умирать и воевать. Понятно, что финны вчера раньше сыграли свой матч, раньше легли спать, больше отдохнули. У нас была вечерняя игра плюс буллиты, ребята говорят, что заснули очень поздно, около двух часов ночи. Главным было проявить характер и убрать эту усталость. У каждого игрока есть внутренние резервы, когда играешь за страну, мне кажется, никакая усталость нипочём. Это ребята сегодня показали. Мы проигрывали в скорости, в движении, во многих компонентах, но не проиграли ни в характере, ни в борьбе, и довели матч до победы», — прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Финляндии главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис.

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Расписание матчей на 24 мая

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Словакия
Не начался
Россия
ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Латвия
Не начался
Италия
ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Чехия
Не начался
Беларусь
ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Германия
Не начался
Канада
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