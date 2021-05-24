Р. Ротенберг назвал сроки приезда на чемпионат мира в Латвию Самсонова, Тарасенко и Орлова

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сообщил, что вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, его одноклубник Дмитрий Орлов и форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко присоединятся к национальной команде в ближайшие несколько дней.



«Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву. Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально», — приводит слова Ротенберга ТАСС.