Р. Ротенберг назвал сроки приезда на чемпионат мира в Латвию Самсонова, Тарасенко и Орлова
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Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сообщил, что вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, его одноклубник Дмитрий Орлов и форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко присоединятся к национальной команде в ближайшие несколько дней.
«Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву. Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
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