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Басков заявил, что компенсации за отмену ЧМ в Минске хватит на развитие хоккея в Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Басков заявил, что компенсации за отмену ЧМ в Минске хватит на развитие хоккея в Беларуси
Владимир Лаевский
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Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков поделился мнением о том, что все страны-участники потеряли из-за того, что чемпионат проходит не в Минске.

«Они (организаторы ЧМ в Риге. — Прим. «Чемпионата») буквально за день до начала чемпионата сдали тренировочную площадку. Сегодня испытывают кучу сложностей по переезду хоккеистов с одной арены на другую. Они там перемещаются в мокрой одежде», — приводит слова Баскова телеканал «СТВ».

Басков также указал на тот факт, что первенство проходит без зрителей, а во время матчей действует множество коронавирусных ограничений.

При этом он отметил, что Беларусь получила компенсацию за отменённый ЧМ в Минске, и этих денег даже хватило не только на покрытие трат в бюджете, но ещё и осталось на развитие хоккея в стране.

Международная федерация хоккея перенесла его только в Латвию. ИИХФ заявила, что организация всего турнира в Риге «позволит избежать переездов между странами и станет наиболее экономичным способом проведения мероприятия». В Минске это решение назвали политическим.

Латвия при проведении чемпионата столкнулась со многими организационными проблемами. Ледовый холл на стадионе «Даугава», одну из двух площадок чемпионата, удалось сдать в эксплуатацию буквально перед самым началом чемпионата.

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