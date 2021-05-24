Басков заявил, что компенсации за отмену ЧМ в Минске хватит на развитие хоккея в Беларуси

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков поделился мнением о том, что все страны-участники потеряли из-за того, что чемпионат проходит не в Минске.
«Они (организаторы ЧМ в Риге. — Прим. «Чемпионата») буквально за день до начала чемпионата сдали тренировочную площадку. Сегодня испытывают кучу сложностей по переезду хоккеистов с одной арены на другую. Они там перемещаются в мокрой одежде», — приводит слова Баскова телеканал «СТВ».
Басков также указал на тот факт, что первенство проходит без зрителей, а во время матчей действует множество коронавирусных ограничений.
При этом он отметил, что Беларусь получила компенсацию за отменённый ЧМ в Минске, и этих денег даже хватило не только на покрытие трат в бюджете, но ещё и осталось на развитие хоккея в стране.
Международная федерация хоккея перенесла его только в Латвию. ИИХФ заявила, что организация всего турнира в Риге «позволит избежать переездов между странами и станет наиболее экономичным способом проведения мероприятия». В Минске это решение назвали политическим.
Латвия при проведении чемпионата столкнулась со многими организационными проблемами. Ледовый холл на стадионе «Даугава», одну из двух площадок чемпионата, удалось сдать в эксплуатацию буквально перед самым началом чемпионата.
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