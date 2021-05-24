Кагарлицкий подписал контракт с «Ак Барсом»

Состав «Ак Барса» пополнил 31-летний нападающий Дмитрий Кагарлицкий, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2022 года.



Прошлый сезон форвард провёл в составе московского «Динамо». В регулярном чемпионате Кагарлицкий принял участие в 59 встречах, в которых набрал 47 (14+33) очков при показателе полезности «+21». В Кубке Гагарина-2021 нападающий провёл шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2». За свою карьеру новичок казанского клуба принял участие в 544 матчах в КХЛ, набрал 389 (140+249) очков при показателе полезности «+63». Форвард входит в двадцатку лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги.