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Новичок московского «Динамо» Фисенко объяснил решение расторгнуть контракт с «Ак Барсом»

Новичок московского «Динамо» Фисенко объяснил решение расторгнуть контракт с «Ак Барсом»
Сергей Емельянов
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Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко рассказал, почему принял решение расторгнуть контракт с казанским «Ак Барсом».

«Это было наше совместное решение с руководством казанского клуба. Не совсем всё хорошо у нас было в этом сезоне. Я показал не совсем свою игру – и руководство было мной не совсем довольно. Я хотел другой игры и пребывания в другом статусе, поэтому поговорили с руководством и приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

В Казани были такие моменты, что я одевался на игру 13-м нападающим и сидел. А у меня есть огромное желание проводить все матчи, для этого у меня есть силы и здоровье. Мне хочется быть в составе и приносить пользу команде», – сказал Фисенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Уход из «Ак Барса» — обоюдное решение. Хотел другой игры и иного статуса» «Уход из «Ак Барса» — обоюдное решение. Хотел другой игры и иного статуса»
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