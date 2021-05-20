Новичок московского «Динамо» Фисенко объяснил решение расторгнуть контракт с «Ак Барсом»

Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко рассказал, почему принял решение расторгнуть контракт с казанским «Ак Барсом».

«Это было наше совместное решение с руководством казанского клуба. Не совсем всё хорошо у нас было в этом сезоне. Я показал не совсем свою игру – и руководство было мной не совсем довольно. Я хотел другой игры и пребывания в другом статусе, поэтому поговорили с руководством и приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

В Казани были такие моменты, что я одевался на игру 13-м нападающим и сидел. А у меня есть огромное желание проводить все матчи, для этого у меня есть силы и здоровье. Мне хочется быть в составе и приносить пользу команде», – сказал Фисенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.