Россия — Словакия: состав на матч чемпионата мира по хоккею – 2021

Сегодня, 24 мая, в Риге (Латвия) стартует четвёртый игровой день чемпионата мира. Сборная России в третьем матче на турнире сыграет со Словакией.
Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.
Кроме того, матч пропустит нападающий Михаил Григоренко. Вместо него на встречу вызван Евгений Тимкин.
Стартовый состав сборной России:
Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков;
Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский;
Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов.
Встреча начнётся в 16:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.
На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции, Швейцарии, Дании и Беларуси.
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