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Россия — Словакия: состав на матч чемпионата мира по хоккею – 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Словакия: состав на матч чемпионата мира по хоккею – 2021
Владимир Лаевский
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Сегодня, 24 мая, в Риге (Латвия) стартует четвёртый игровой день чемпионата мира. Сборная России в третьем матче на турнире сыграет со Словакией.

Календарь ЧМ-2021

Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.

Кроме того, матч пропустит нападающий Михаил Григоренко. Вместо него на встречу вызван Евгений Тимкин.

Стартовый состав сборной России:

Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков;
Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский;
Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов.

Встреча начнётся в 16:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции, Швейцарии, Дании и Беларуси.

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