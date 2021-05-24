Россия — Словакия: состав на матч чемпионата мира по хоккею – 2021

Сегодня, 24 мая, в Риге (Латвия) стартует четвёртый игровой день чемпионата мира. Сборная России в третьем матче на турнире сыграет со Словакией.

Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.

Кроме того, матч пропустит нападающий Михаил Григоренко. Вместо него на встречу вызван Евгений Тимкин.

Стартовый состав сборной России:



Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков;

Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский;

Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов.



Встреча начнётся в 16:15 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции, Швейцарии, Дании и Беларуси.