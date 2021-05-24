Генменеджер «Ак Барса»: Кагарлицкий был интересен нам ещё два года назад

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким.
«Кагарлицкий — российский топ-форвард с отличным броском, который точно поможет нашей команде. Мы рассчитываем на его успешную игру в большинстве и опыт выступления в клубах высокого уровня. Дмитрий был интересен нам ещё два года назад, рады, что теперь он принял решение переехать в Казань», — приводит слова Якубова официальный сайт казанцев.
Напомним, прошлый сезон форвард провёл в составе московского «Динамо». В регулярном чемпионате Кагарлицкий принял участие в 59 встречах, в которых набрал 47 (14+33) очков при показателе полезности "+21". В Кубке Гагарина-2021 нападающий провёл шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности "+2".
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