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Форвард сборной Латвии Кениньш спровоцировал потасовку во втором периоде встречи с Италией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард сборной Латвии Кениньш спровоцировал потасовку во втором периоде встречи с Италией
Никита Паглазов
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На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) в эти минуты на «Арене-Рига» проходит матч группы В. Встречаются сборные Латвии и Италии. В настоящий момент счёт встречи — 1:0 в пользу Латвии. Идёт третий период. На 32-й минуте первую шайбу в игре забросил форвард Мартиньш Карсумс.

Во втором периоде состоялась потасовка. Латвийский форвард Рональд Кениньш толкнул на борт итальянского хоккеиста, вследствие чего получил штраф 2+10 и второй малый за грубость. Фото инцидента доступно здесь.

Сборная Латвии набрала четыре очка и занимает третье место в группе В, обыграв Канаду со счётом 2:0 в первом матче на турнире, затем уступив во второй встрече по буллитам Казахстану (2:3). Италия — последняя, проиграв в обоих сыгранных поединках.

Чемпионат мира по хоккею продолжится до 6 июня.

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