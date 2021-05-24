Форвард сборной Латвии Кениньш спровоцировал потасовку во втором периоде встречи с Италией

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) в эти минуты на «Арене-Рига» проходит матч группы В. Встречаются сборные Латвии и Италии. В настоящий момент счёт встречи — 1:0 в пользу Латвии. Идёт третий период. На 32-й минуте первую шайбу в игре забросил форвард Мартиньш Карсумс.



Во втором периоде состоялась потасовка. Латвийский форвард Рональд Кениньш толкнул на борт итальянского хоккеиста, вследствие чего получил штраф 2+10 и второй малый за грубость. Фото инцидента доступно здесь.



Сборная Латвии набрала четыре очка и занимает третье место в группе В, обыграв Канаду со счётом 2:0 в первом матче на турнире, затем уступив во второй встрече по буллитам Казахстану (2:3). Италия — последняя, проиграв в обоих сыгранных поединках.



Чемпионат мира по хоккею продолжится до 6 июня.

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