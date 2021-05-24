Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив Словакии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив Словакии
Антон Мозговой
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная России встречалась со Словакией.

Матч закончился сенсационной победой словаков — 3:1.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Словакия — Россия.

Счёт был открыт в середине второго периода. На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.

Сборная Словакии одержала уже третью победу на турнире. Для россиян это поражение стало первым.

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Словакия
Окончен
3 : 1
Россия
1:0 Келемен (Роман) – 30:00' (5x5)   1:1 Барабанов (Толчинский, Слепышев) – 31:06' (5x4)   2:1 Гернат (Гривик, Цегларик) – 53:19' (5x4)   3:1 Дялога (Цегларик, Гривик) – 58:59' (en)
На ЧМ в Латвии втихушку был заменён флаг России! Это вскрылось после скандала с Беларусью На ЧМ в Латвии втихушку был заменён флаг России! Это вскрылось после скандала с Беларусью
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021