«Пижонов наказывают!» Борис Михайлов — о поражении сборной России от Словакии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о поражении сборной России во встрече с командой Словакии в третьем туре чемпионата мира по хоккею — 2021 (1:3).
«Главная причина поражения — настрой. По первому периоду было видно, что настрой вальяжный. Я надеялся на то, что у нас что-то изменится. Не знаю, что говорил Валерий Брагин в перерыве, но второй период ничего не изменил. А если брать и разбирать, то и разбирать нечего! Во всех звеньях есть проблемы. По-русски скажу: пижонов наказывают! Думаю, такая игра послужит нашей сборной уроком. Если ты приезжаешь на чемпионат мира, ты выкладываешься в каждой игре от начала и до конца.
Словаки показали очень дисциплинированную и организованную игру. Они заслуженно победили нашу сборную», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 24 мая 2021
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