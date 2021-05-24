Каменский: поражение от Словакии лишний раз убеждает — Россия только сама может проиграть

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился своим мнением о матче сборной России против Словакии на чемпионате мира в Латвии (1:3).



«Причина поражения в том, что не настроились, сами не стали диктовать свои условия, а свалились на игру словаков. Нападающие не лезли на ворота, острее должны играть. Нужно диктовать свои условия игры, но не получилось. Хороший урок на будущее. Ничего страшного здесь нет, конечно, но это лишний раз убеждает, что мы только сами можем проиграть, если не настроимся. Проблема игры в атаке — отсутствие настроя. Не полезли на ворота. Хотели, наверное, лёгкой силой обыграть, но чемпионат мира показывает, что любая команда может обыграть любую. Нужно настраиваться и выдавать всё время сто процентов.



Можно ли назвать поражение сенсационным? Нет, почему. Словакия — хорошая команда, и сенсацией это не назовёшь. Неприятный фактор, нужно сделать правильные выводы, чтобы больше этого не повторялось, потому что основные матчи впереди. Надо отрабатывать на сто процентов нападающим и защитникам, помогать вратарям. Играть в свой хоккей, навязывать его. Если мы играем в свой хоккей, нас никто не может обыграть. А если начинаем расслабляться и думать, что легко обыграем кого-то, то такого хоккея нет.



Не видел момента с флагом, не обратил внимания на это. Я считаю, это всё ерунда. Спорт не должен быть в политике. Мне это очень не нравится. Каждая команда должна выступать под своим флагом. Это просто абсурд. Что это даёт? Я не понимаю. Все российские хоккеисты играют, все наши, какой смысл? Кто-то, считаю, принял неумное решение», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.