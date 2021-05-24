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Брагин — о ключевом удалении Шалунова: надо посмотреть, было оно или судья так посчитал

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брагин — о ключевом удалении Шалунова: надо посмотреть, было оно или судья так посчитал
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин после встречи со Словакией (1:3) рассказал о заявке команды, удалении Шалунова и о том, когда сможет дебютировать на чемпионате мира приехавший защитник «Калгари» Никита Нестеров.

«Зачем нам в сборной девять защитников? С заявкой пока ничего не ясно, конечного результата нет, будем думать. Беседа ведётся с каждым хоккеистом, нужна игра за счёт хороших качеств. Так случилось, что Шалунов удалился, надо посмотреть, было там удаление или судья так посчитал. С Максимом и отсутствием его голов непростой вопрос, будем надеяться, что дальше он станет играть за счёт своих лучших качеств и забивать голы.

У Окулова серьёзная ситуация с повреждением, мы надеемся на него в дальнейшем, сложный вопрос. Он здесь, с командой, посмотрим. По Нестерову будем думать, по идее, он уже с Данией может играть. Посмотрим, каким будет состав на игру», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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