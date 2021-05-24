Чехия обыграла Беларусь в овертайме на чемпионате мира

На чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), завершился очередной матч группового этапа. Сборная Чехии в овертайме дожала сборную Беларуси — 3:2.
В начале второго периода счёт в матче открыл форвард белорусов Егор Шарангович. Но уже через четыре минуты Ян Коварж восстановил равновесие в счёте, а затем Филип Задина вывел чехов вперёд. В овертайм игру перевёл Владислав Ерёменко.
Впрочем, в формате 3 на 3 команды поиграли менее двух минут. Победную шайбу забросил Доминик Кубалик.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Чехия — Беларусь.
Сборная Чехии одержала первую победу на турнире. Чехи набрали два очка, они занимают шестое место в турнирной таблице. Сборная Беларуси, набрав четыре очка, находится на четвёртом месте в турнирной таблице группы А.
- 24 мая 2021
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