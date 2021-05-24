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Чехия обыграла Беларусь в овертайме на чемпионате мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Чехия обыграла Беларусь в овертайме на чемпионате мира
Антон Мозговой
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На чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), завершился очередной матч группового этапа. Сборная Чехии в овертайме дожала сборную Беларуси — 3:2.

В начале второго периода счёт в матче открыл форвард белорусов Егор Шарангович. Но уже через четыре минуты Ян Коварж восстановил равновесие в счёте, а затем Филип Задина вывел чехов вперёд. В овертайм игру перевёл Владислав Ерёменко.

Впрочем, в формате 3 на 3 команды поиграли менее двух минут. Победную шайбу забросил Доминик Кубалик.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Чехия — Беларусь.

Сборная Чехии одержала первую победу на турнире. Чехи набрали два очка, они занимают шестое место в турнирной таблице. Сборная Беларуси, набрав четыре очка, находится на четвёртом месте в турнирной таблице группы А.

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
ОТ
Беларусь
0:1 Шарангович (Костицын) – 25:52' (5x5)   1:1 Коварж (Гронек, Моравчик) – 29:44' (5x5)   2:1 Задина (Гронек) – 33:03' (5x4)   2:2 Ерёменко (Лопачук, Шинкевич) – 51:30' (5x5)   3:2 Кубалик (Ганзл, Грубец) – 61:23' (3x3)
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