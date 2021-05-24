Фазель прокомментировал скандал с белорусским флагом на ЧМ в Риге

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал скандальную историю с белорусским флагом в Риге (Латвия), где проходит чемпионат мира. Сегодня, 24 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис убрал государственный флаг Беларуси и заменил его на бело-красный, который использует оппозиция.
«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Стакис объяснил, что решил заменить флаги, так как не хочет, чтобы в Риге была символика, которая ассоциируется с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко. Также в Риге убрали флаг России и заменили его на символику Олимпийского комитета России.
- 24 мая 2021
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