Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фазель прокомментировал скандал с белорусским флагом на ЧМ в Риге

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фазель прокомментировал скандал с белорусским флагом на ЧМ в Риге
Антон Мозговой
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал скандальную историю с белорусским флагом в Риге (Латвия), где проходит чемпионат мира. Сегодня, 24 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис убрал государственный флаг Беларуси и заменил его на бело-красный, который использует оппозиция.

«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Стакис объяснил, что решил заменить флаги, так как не хочет, чтобы в Риге была символика, которая ассоциируется с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко. Также в Риге убрали флаг России и заменили его на символику Олимпийского комитета России.

На ЧМ в Латвии втихушку был заменён флаг России! Это вскрылось после скандала с Беларусью На ЧМ в Латвии втихушку был заменён флаг России! Это вскрылось после скандала с Беларусью
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021