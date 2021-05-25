20-летний Спенсер Найт дебютирует в Кубке Стэнли в воротах «Флориды» в матче с «Тампой»
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20-летний американский голкипер Спенсер Найт начнёт игру в старте «Флориды Пантерз» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Как отмечает журналист Джеймсон Олайв в «Твиттере», Найт дебютирует в Кубке Стэнли в возрасте 20 лет и 25 дней. Это второй показатель в истории плей-офф НХЛ. В более молодом возрасте дебютировал лишь легендарный Мартен Бродо (19 лет и 357 дней).
Шестое место в рейтинге самых молодых дебютантов Кубка Стэнли занимает российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который в 2015 году вышел в старте «Тампы» в возрасте 20 лет и 286 дней.
В запасе «Флориды» на этот матче останется Крис Дриджер, а российский голкипер Сергей Бобровский не попал в заявку.
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