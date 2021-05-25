Найт стал вторым среди самых молодых вратарей, выигравших дебютный матч плей-офф

Голкипер «Флориды Пантерз» Спенсер Найт одержал победу в дебютном матче Кубка Стэнли. «Флорида» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1 (2-3 в серии).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Мэйсон Марчмент, Патрик Хёрнквист и Фрэнк Ватрано.



За «Лайтнинг» единственный гол забил Росс Колтон. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва из 37 бросков, нападающий Никита Кучеров за 18.37 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Михаил Сергачёв за 21.14 заработал показатель полезности «-1».

Найт, которому в момент матча было 20 лет и 35 дней, отразил 36 бросков из 37. Он стал вторым в списке самых молодых голкиперов, выигравших дебютный матч в плей-офф Кубка Стэнли. Рекордсменом является Дон Бопре, который в сезоне-1980/81 в возрасте 19 лет 202 дней выиграл матч в составе «Миннесоты Норт Старс».

Также Найт стал самым молодым вратарём-дебютантом плей-офф, когда команда голкипера находилась под угрозой вылета и поражения в серии.