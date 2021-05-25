Макдэвид — о 0-4 с «Виннипегом»: странная серия, странный вылет всухую

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал вылет своей команды в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. «Нефтяники» потерпели поражение в серии с «Виннипег Джетс» (0-4).

«Странная серия, странный вылет всухую. Регулярный сезон вообще ничего не значит. Очевидно, что это — новый урок, который мы должны извлечь. А теперь надо двигаться дальше», — цитирует Макдэвида журналист Грег Вышински.

В четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли (2), Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. За «Ойлерз» голы забили Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон.

Таким образом, «Виннипег» выиграл серию со счётом 4-0. Соперником по четвертьфиналу для «Виннипега» станет победитель серии «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс».