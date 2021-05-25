Выйдет ли сборная Канады из группы на чемпионате мира — 2021?

«Чемпионат» предлагает принять участие в новом опросе и оценить перспективы сборной Канады на чемпионате мира. «Кленовые листья» начали турнир неудачно, потерпев на старте три поражения. В первом матче они уступили сборной Латвии со счётом 0:2, затем потерпели поражение во встрече с США (1:5) и Германией (1:3).

Сейчас Канада занимает 7-е место в турнирной таблице группы B. В плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные. 4-е место в настоящее время занимает сборная Финляндии, набравшая четыре очка.

Сборная Канады на чемпионате мира ещё и является одной из худших команд по результативности. Канадцы забросили лишь две шайбы, столько же у Великобритании, но британцы провели два матча, а не три.

Следующий матч сборная Канады проведёт 26 мая. Соперниками канадцев будут норвежцы.