Выйдет ли сборная Канады из группы на чемпионате мира — 2021?

«Чемпионат» предлагает принять участие в новом опросе и оценить перспективы сборной Канады на чемпионате мира. «Кленовые листья» начали турнир неудачно, потерпев на старте три поражения. В первом матче они уступили сборной Латвии со счётом 0:2, затем потерпели поражение во встрече с США (1:5) и Германией (1:3).
Сейчас Канада занимает 7-е место в турнирной таблице группы B. В плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные. 4-е место в настоящее время занимает сборная Финляндии, набравшая четыре очка.
Сборная Канады на чемпионате мира ещё и является одной из худших команд по результативности. Канадцы забросили лишь две шайбы, столько же у Великобритании, но британцы провели два матча, а не три.
Следующий матч сборная Канады проведёт 26 мая. Соперниками канадцев будут норвежцы.
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