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Выйдет ли сборная Канады из группы на чемпионате мира — 2021?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Выйдет ли сборная Канады из группы на чемпионате мира — 2021?
Антон Мозговой
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«Чемпионат» предлагает принять участие в новом опросе и оценить перспективы сборной Канады на чемпионате мира. «Кленовые листья» начали турнир неудачно, потерпев на старте три поражения. В первом матче они уступили сборной Латвии со счётом 0:2, затем потерпели поражение во встрече с США (1:5) и Германией (1:3).

Сейчас Канада занимает 7-е место в турнирной таблице группы B. В плей-офф турнира выходят четыре лучшие сборные. 4-е место в настоящее время занимает сборная Финляндии, набравшая четыре очка.

Сборная Канады на чемпионате мира ещё и является одной из худших команд по результативности. Канадцы забросили лишь две шайбы, столько же у Великобритании, но британцы провели два матча, а не три.

Следующий матч сборная Канады проведёт 26 мая. Соперниками канадцев будут норвежцы.

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