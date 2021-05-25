«Ак Барс» объявил об уходе Якубова с поста генерального менеджера клуба
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Пресс-служба «Ак Барса» сообщила, что пост генерального менеджера клуба покинул Рафик Якубов. Стороны договорились о прекращении сотрудничества. В новом сезоне вакантную должность займёт Марат Валиуллин. Ранее он руководил селекционной службой казанцев.
«Для меня было честью работать на такой должности в родном для себя клубе. Я благодарен президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору «Татнефти» Наилю Маганову за доверие и возможность одержать победу в Кубке Гагарина вместе с «Ак Барсом». Спасибо болельщикам, игрокам и персоналу клуба за поддержку и совместную работу. Уверен, что наша команда продолжит добиваться самых высоких результатов, опираясь на мощную клубную систему», — сказал Якубов.
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