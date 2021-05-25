Кровопусков — об уходе Кагарлицкого: если «Динамо» доверяет Кудашову, значит доверяет

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков поделился мнением об уходе форварда Дмитрия Кагарлицкого. Он подписал контракт с «Ак Барсом».

«Жалею ли, что в прошлом году выменял Кагарлицкого за трёх молодых игроков? Жалею, но есть позиция главного тренера. Конечно, можно было бы принять решение советом директоров, что мы не отпускаем Дмитрия, но если мы доверяем Алексею Николаевичу Кудашову, то мы ему доверяем. Тренер посчитал нужным так — значит, так нужно. Не всё проходило гладко в формировании команды, но состав фактически уже весь объявлен.

Да, жалко, да, обидно. Но, насколько я знаю, только двое молодых игроков остались в системе СКА, а один всё-таки уехал за границу. Посмотрим, что будет дальше. А тренеру на совете директоров было объявлено о полном доверии». Посмотрим, как будем заходить в сезон, — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.